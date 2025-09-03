Baumpflanzung gescheitert – Hier wuchert jetzt nur Unkraut

Die MA42 muss bei der Kreuzung Barmherzigengasse/Eslarngasse (3. Bezirk) einen zweiten Anlauf wagen. Statt eines blühenden Jungbaums sprießt dort seit Monaten nur Unkraut – ein Ärgernis für den ansässigen Verlag "Bücherkultur".

Der ursprünglich gepflanzte Ginkgo Biloba fühlte sich an seinem Standort nicht wohl und musste im Jänner 2024 "aus Sicherheitsgründen" wieder entfernt werden, wie "Mein Bezirk" berichtet. Seither markiert nur eine knallrote Absperrung die Stelle, hinter der mittlerweile hohes Unkraut wächst.

© TZOe Fuhrich

Im kommenden Herbst soll die MA42 einen neuen Anlauf starten – eine Säulenulme soll gepflanzt werden. Der Verlag "Bücherkultur" hofft, laut "Mein Bezirk", neben dem neuen Schattenspender auch auf ein Bankerl zum Verweilen und träumt von einem offenen Bücherschrank, den sie gleich mit Lesestoff befüllen könnten.

Ein kleines Schild an der Absperrung verspricht: "Ein vitaler Jungbaum wird innerhalb eines Jahres nachgepflanzt" – die Anwohner warten gespannt.