Bei Auseinandersetzung: 15-Jähriger mit Messer verletzt

Ein 15-Jähriger ist Freitagmittag in Wien-Landstraße bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen mit einem Messer am Kopf und am Rücken verletzt worden.

Das Opfer hatte sich zum Tatzeitpunkt gerade mit zwei Schulkollegen in der Markhofgasse auf dem Weg zu einem Supermarkt befunden, als es von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und zu Boden gerungen worden sei, berichtete die Landespolizeidirektion. Passanten schritten ein, die Verdächtigen konnten flüchten.

"Sind gesprächsbereit": Babler und Meinl bringen sich wieder ins Spiel

Fahndung ohne Erfolg Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg. Das Opfer zog sich laut einem Sprecher oberflächliche Stichverletzungen zu. Die Berufsrettung brachte den Burschen in ein Spital. Ein mögliches Motiv ist noch Gegenstand der Ermittlungen.