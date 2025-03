Bei Shoppingcenter: Polin (32) belästigt Passanten

Die Frau belästigte auf offener Straße etliche Fußgänger.

Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden am Dienstagvormittag in die Nähe eines Einkaufszentrums im Bereich der Landstraßer Hauptstraße gerufen. Dort soll eine 32-Jährige auf offener Straße Passanten belästigt haben. Auf den Vorfall angesprochen zeigte sich die Polen auch gegen die Polizisten äußerst aggressiv und schrie sie lautstark an.

Bespuckte und trat nach Beamten

Trotz mehrfacher Aufforderung, damit aufzuhören und sich zu beruhigen, machte die Frau weiter. Im Gegenteil: Sie wurde immer unkooperativer, spuckte einen der Beamten an, schimpfte lautstark und versuchte, die anwesenden Polizisten zu treten.

Deshalb wurde sie in weiterer Folge wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 32-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.