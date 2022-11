Bettel-Banden: Aktion scharf auf Adventmärkten

Bettelbanden sorgten am ersten Christkindlmarkt-Weekend für Aufregung.

Beschwerden, dass Bettelbanden jetzt zur Weihnachtszeit wieder vermehrt auf Christkindlmärkten unterwegs sind, haben sich am Wochenende zum Start des größten Marktes am Rathausplatz gehäuft. Besonders dreist: Sie sollen abgestellte Getränkebecher abschlecken, damit sie der Besitzer aus Angst vor Corona nicht zurückfordert und sie das Pfand für die Häferl (4 Euro) kassieren können.

Aggressives & gewerbsmäßiges Betteln verboten

Zivil. Die Stadt Wien sowie die Wiener Polizei reagierten am Montag und kündigten Schwerpunktaktionen am Wochenende auf Adventmärkten in Wien gegen Banden und Bettler an. So sollen Zivilpolizisten sich unter die Besucher mischen, um bei aggressiven Handlungen eingreifen zu können. Ziel: Die entspannte und schöne Weihnachtsstimmung auf Märkten soll nicht gefährdet oder gestört werden.

An sich ist Betteln nicht verboten -allerdings gewerbsmäßiges Betteln und aufdringliches Verhalten schon. Auch Minderjährige dürfen dafür nicht missbraucht werden.