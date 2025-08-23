Alles zu oe24VIP
Honda Fireblade
Über die A22

Biker (36) flieht mit 190 km/h vor Polizei

23.08.25, 12:01
Der 36-Jährige hatte zuvor mit Wheelies auf sich aufmerksam gemacht  

Mit mehreren Wheelies hat ein Motorradfahrer am Freitag gegen 22.45 Uhr die Wiener Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Statt anzuhalten, raste der 36-Jährige mit 190 km/h über die A22, wo nur 80 erlaubt gewesen wären. Bei der Floridsdorfer Brücke war Endstation, der Österreicher büßte nicht nur seinen Führerschein ein, auch seine Honda Fireblade wurde beschlagnahmt, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Mann war weder betrunken, noch stand er unter Drogen. Warum er flüchten wollte, konnte er nicht nachvollziehbar erklären.

