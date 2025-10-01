Blackout im Donau Zentrum

Am Mittwochvormittag kam es zu einem plötzlichen Stromausfall in der Donaustadt. Haushalte waren im Grätzel nicht betroffen, das Westfield Donau Zentrum hingegen schon. Lichter fielen in Geschäften aus, die Kassensysteme fielen aus und die Schranken blieben unten.

Sie wollten in aller Ruhe shoppen gehen, doch diesen Vormittag war dies plötzlich unmöglich, wie meinbezirk berichtet. Kundinnen und Kunden des Westfield Donau Zentrums werden sich wohl noch länger an diesen Tag erinnern. Um exakt 11.09 Uhr kam es in dem Gebiet rund um die Wagramer Straße zu einem Gebrechen im Stromnetz, wie die Wiener Netze erklären. Rasch arbeitete man unter Hochdruck an der Behebung. Licht, Aufzüge, Rolltreppen und auch die Kassensysteme funktionierten großteils nicht mehr.

Als Ursache wurde mittlerweile ein "technisches Gebrechen" bei einem Kabel festgestellt, welches die Mall mit Energie versorgt. Gut eine Stunde lang, bis kurz nach 12 Uhr, war das Einkaufszentrum vom Blackout betroffen – und das ausgerechnet während der Öffnungszeiten.

Ein kleiner Trost bleibt: Die Ausfahrtsrampen öffneten sich automatisch. Somit konnte man mit dem Fahrzeug während des Blackouts zumindest die Garagen verlassen, es blieb also niemand "gefangen".