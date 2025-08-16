Alles zu oe24VIP
Donauinsel
© Getty Images

Messer, Äste

Blutige Auseinandersetzung auf der Donauinsel

16.08.25, 10:53
Auf der Donauinsel eskalierte zwischen vier Syrern ein Streit um Geld. Die Beteiligten verletzten sich gegenseitig brutal.

Wien. Am Freitagabend sollen sich vier Männer im Alter zwischen 23 und 27 Jahren (alle Staatsangehörigkeit: Syrien) auf der Donauinsel mit Messern und Ästen gegenseitig attackiert haben. Polizisten der Polizeiinspektion Rudolf-Nurejew-Promenade stellten bei allen Beteiligten Schlag- und Schnittverletzungen im Gesichts- und Armbereich fest.

Die Männer wurden festgenommen, wie die Polizei berichtet. Nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien, mussten ihre Wunden in einem Spital behandelt werden. Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit stellten in einiger Entfernung Äste mit Blutanhaftungen sicher; Messer konnten nicht aufgefunden werden.

Hintergrund der Auseinandersetzung dürften Geldstreitigkeiten gewesen sein.

