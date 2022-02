Brutale Home Invasion: 42-Jährige schwer verletzt

Sie erwischte einen Mann auf frischer Tat bei einem Einbruch. Daraufhin soll er das Messer gezückt und ihr eine Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.

Wien. In der Nacht auf den heutigen Dienstag ist eine 42 Jahre alte Wienerin von einem Einbrecher mit einem Messer schwer verletzt worden. Sie wurde von Geräuschen in ihrem Haus in der Donaustadt geweckt worden. Als sie Nachschau hielt, ertappte sie einen Mann auf frischer Tat bei einem Einbruch. Daraufhin soll er das Messer gezückt und ihr eine Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Dann flüchtete er. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest.

Der Einbruch ereignete sich in den Morgenstunden, gegen 4.45 Uhr, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Der Tatverdächtige soll die Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen haben. Dadurch sei die Frau geweckt worden.

Mann festgenommen

Bei dem von Beamten der Bereitschaftseinheit Wien festgenommenen, mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen 35-jährigen Österreicher. Laut Aussendung ist er geständig. Bei der Durchsuchung seien ein Küchenmesser und ein niedriger zweistelliger Eurobetrag sichergestellt worden. Der mutmaßliche Täter soll laut Aussendung an einer psychischen Erkrankung leiden und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.

Die Verletzungen der Frau sind schwer, wie Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung der APA auf Nachfrage erzählte. Sie erlitt eine Stichverletzung im Brustbereich sowie Schnittverletzungen. Vier Teams der Berufsrettung führten die Erstversorgung der 42-Jährigen durch, dann wurde sie in den Schockraum eines Spitals gebracht.