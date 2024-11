Bub (14) sticht mit Messer auf Kuh ein

Ein Jugendlicher soll in Tirol eine Kuh schwer verletzt haben.

Ein 14-jähriger Kosovare wird laut Polizei verdächtigt am Samstag gegen 15:15 Uhr in einen Kuhstall in Landeck eingedrungen und dort eine Kuh zwei Mal mit einem Messer gestochen und schwer verletzt zu haben.

Eine Nachbarin konnte den Jugendlichen im Bereich der Stallungen durch lautes Schreien verscheuchen. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der 14-Jährige bereits kurze Zeit später in Zams angehalten und festgenommen werden. Weitere Erhebungen wegen des Verdachts der Tierquälerei und Übertretung nach dem Waffengesetz sind im Gange.