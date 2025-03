Zum Weltfrauentag: Café Stadtfrau löst das Landtmann ab

Familie Querfeld schreibt Geschichte: Aus dem Landtmann wird die Stadtfrau.

Ganz Wien steht dieser Tage im Zeichen des Weltfrauentags, der am 8. März im großen Stil gefeiert wird. Eine der bekanntesten Kaffeehaus-Institutionen Wiens reiht sich mit einer beispiellosen Aktion mit ein. Das Café Landtmann heißt ab sofort bis zum Weltfrauentag "Café Stadtfrau". Fun Fact: Am 8. März sind dann der Große Saal und der Damensalon des Kaffeehauses von neun bis elf Uhr exklusiv den Damen vorbehalten - mit Vorträgen zum Themenschwerpunkt Frauengesundheit.

© Miriam Mehlman ×

Am 3. März wurde die Umbenennung des Café Landtmann im Rahmen einer Pressekonferenz feierlich zelebriert. Zahlreiche Frauen aus der Gastronomie und dem Tourismus – darunter die Gastronomin Barbara Prilisauer, Cafetier Petra Binder, die Winzerinnen Jutta Ambrositsch und Fanny Salomon, Frauenlauf-Gründerin Ilse Dippmann und viele mehr – waren anwesend, um die Aktionswoche unter dem Titel "Stadtfrau" einzuläuten.

"Mit der Eröffnung des 'Café Stadtfrau' möchten wir ein starkes Zeichen setzen und Frauen nicht nur symbolisch, sondern auch ganz konkret in den Mittelpunkt rücken. Unser Kaffeehaus war schon immer ein Ort des Austauschs und der Inspiration – mit dieser Aktion wollen wir die Rolle und die Leistungen der Frauen in der Gastronomie sichtbar machen und Frauen dazu ermutigen, sich gegenseitig zu stärken und zu vernetzen", sagt Irmgard Querfeld, Geschäftsführerin der Querfeld-Betriebe. „Das war aber erst der Anfang – weitere Netzwerktreffen für Frauen sind bereits in Planung.“