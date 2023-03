Chaos-Woche wegen Klima-Rebellen

Große Proteste wegen Fachkonferenz zu Gas und Wasserstoff in Wien.

Heute startet in Wien die Fachkonferenz der europäischen Gasbranche. In einem nicht näher genannten Hotel in der Innenstadt. "Die Konferenz hat schon 16 oder 17 Mal stattgefunden", erfährt ÖSTERREICH von der OMV, die Teilnehmerin, aber nicht Veranstalterin ist.

Mega-Proteste. Fix ist: Noch nie gab es so einen Wirbel um die Konferenz wie heuer. Schon die An-

reise sollte für einige der Teilnehmer zum Problem werden. Am Sonntag blockierten 40 Klima-Radikalos die Zufahrt zum Privatjetterminal am Flughafen Wien.

Deutsche Protestler strömen nach Wien

»Menschen frieren«. Die Begründung der Aktivisten für ihre Blockade: "Während Lobbyisten, Investoren und Manager mit Privatjets zur Gaskonferenz anreisen, haben nicht nur in Wien unzählige Menschen diesen Winter gefroren und können ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen."

Demos. Die Proteste sollen bis Mittwoch weitergehen, also bis zum Ende der Gas-Konferenz. Deutsche Protestler haben sich angekündigt. Einige von ihnen sind auch schon am Samstag in Aktion getreten. Da haben sie den Donaukanal giftgrün für einige Stunden eingefärbt -mit einer ungiftigen Farbe. Dazu Geschrei und Gebrüll, sogar eine Festnahme.

Ein Protest gegen die Klimaerwärmung, die laut Forschern schon in einigen Jahren 1,5 Grad übersteigen wird. Die Folge: Wassermangel, Stürme, Klimaflüchtlinge. (bra)