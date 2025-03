CO-Alarm wegen Shisha! Vater und Vierjährige im Spital

Eine Vierjährige und deren Vater sind am Donnerstag mit erhöhten Kohlenmonoxid-(CO)-Werten aufgrund von Shisha-Rauch in einer Wohnung in Wien-Simmering ins Krankenhaus gebracht worden.

Zunächst hatte die Mutter über Bauchschmerzen geklagt und die Rettung gerufen. Beim Betreten der Wohnung schlug der CO-Warner der Einsatzkräfte an, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, am Freitag. Auslöser dürften die erwärmten Kohlen für die Wasserpfeife gewesen sein. Die Mutter sowie eine Jugendliche und ein junger Erwachsener, die ebenfalls in der Wohnung waren, mussten nicht ins Spital eingeliefert werden. Die Vierjährige und ihr Vater waren nicht in kritischem Zustand. Die Berufsfeuerwehr kontrollierte die Räume und löschte die Kohlereste ab, sagte Berufsfeuerwehrsprecher Christian Feiler.