Nach Demos von Corona-Leugnern und FPÖ eskalierte Samstagabend die Gewalt.

Wien. Ein Hauch Trump? FPÖ-Klubchef Herbert Kickl hat am Samstag am Heldenplatz und im Prater nicht zum Sturm etwa aufs Parlament aufgerufen wie Donald Trump. Trotzdem eskalierte am Samstagabend ausgerechnet im 2. Bezirk, dem früheren Judenviertel, die Gewalt: Ein Mob aus Corona-Leugnern und Neonazis stürmte ein Versicherungsgebäude. Die Fakten – beruhend auf Polizeiangaben:

Nach der (legalen) FP-Demo im Prater zogen Tausende Richtung Innenstadt. Weil die Polizei verhindern wollte, dass sie in die überfüllte Innenstadt kommen, sperrte sie die Donaukanalbrücken. Gegen 18.30 Uhr wurde der Zug in der Oberen Donaustraße angehalten, um die Identität der illegalen Demonstrierer festzustellen. Wie ein Video zeigt, drangen Dutzende gewaltsam in ein Versicherungsgebäude ein – 22 wurden in der Garage festgenommen.

Verletzte: Ein Wachmann stellte sich den Randalierern in den Weg – er erlitt einen Beinbruch. Zudem gab es vier verletzte Polizisten.

Bilanz des Tages: Insgesamt 42 Festnahmen, 60 Personen wurden strafrechtlich angezeigt. 3.000 Anzeigen gab es wegen Verstößen gegen Corona-Regeln und Demo-Verboten.

Hitlergrüße und Messer bei FPÖ-Kundgebungen