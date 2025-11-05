Alles zu oe24VIP
Kleinstes Haus von Wien
© oe24

14 m²

DAS ist das kleinste Haus Wiens

05.11.25, 08:01
Teilen

Das 1872 erbaute Haus hat eine Nutzfläche von gerade einmal 14 m². 

Im 7. Bezirk, hinter dem MuseumsQuartier an der Ecke Burggasse/Breite Gasse liegt das kleinste Haus von Wien. Das kleine Barockhaus, an die 14 Quadratmeter groß, ist ein Eckhaus, das vor allem durch seine schmale Fassade, die Verzierungen und die Eisenbeschläge auffällt.

Das zweigeschoßige Gebäude wurde vom Architekten Josef Durst um 1872 erbaut. Am Anfang trug das Haus den Namen "Zur grünen Weintraube", später "Zum goldenen Lamm" und heute heißt es "Zum goldenen Hirschen". Das sehr alte Uhrmacherunternehmen Friedrich Schmollgruber aus Steyr hat hier eine Filiale.

Will man eine alte und antike Uhr reparieren, dann ist Friedrich Schmollgruber der richtige Spezialist im ganz speziellen Haus.

