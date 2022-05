Der "Gürtel Bike Ride" legt morgen ganz Wien lahm

Eine Fahrrad-Demo für eine Verbesserung des Gürtel-Radwegs sorgt für Stau.

Wien. Die Demo für einen Fahrradschnellweg wird laut ÖAMTC morgen von 17.30 bis 19.30 Uhr für gewaltige Staus in Wien sorgen: Mit dem „Gürtel Bike Ride“ versuchen die Veranstalter von Critical Mass auf die prekäre Situation für Radfahrer entlang der 11 km langen Hauptverkehrsader aufmerksam zu machen – so gibt es am Margaretengürtel und Wiedner Gürtel nicht einmal einen Radweg. Sie fordern einen vierspurigen Fahrrad-Highway.

Staupunkte. Auf folgenden Straßen ist mit Sperren zu rechnen: Währinger Straße – Nußdorfer Straße – Äußerer Gürtel bis Landstraßer Gürtel und dann Wende auf den Inneren Gürtel – diesen dann bis Heiligenstädter Straße – Liechtenwerder Platz – Josef-Holaubek-Platz – Nordbergbrücke – Spittelauer Lände – Roßauer Lände – Türkenstraße – Hörlgasse – Straße des 8. Mai – Sigmund-Freud-Park.