Design District bringt internationales Top-Design in die Hofburg

Wenn Wien im Herbst golden schimmert, zieht ein ganz besonderer Glanz durch die ehrwürdigen Hallen der Hofburg. Der Design District 2025 lädt vom 3. bis 5. Oktober zum Erleben, Staunen und Fühlen ein.

In den prachtvollen Sälen der Wiener Hofburg entfaltet sich eine Welt des Schönen. Internationale Top-Marken wie Rolf Benz, Tempur, Gaggenau, Porcelanosa, Siematic, THG Paris und viele weitere zeigen edle Wohnkonzepte, innovative Küchenideen und feinste Materialien. Wer sich auf ein Sofa fallen lässt oder einen Küchenschrank aufzieht, spürt unmittelbar, dass Design mehr kann als gut aussehen und dass es berührt. Auch der Outdoor-Bereich wird zur Bühne für Eleganz. Von gläsernen Veranden über stilvolle Lounges bis hin zu knisternden Feuerstellen reichen die Inspirationen für ein Wohnen unter freiem Himmel.

Design als Erlebnis

Im Zentrum steht 2025 das Thema Nachhaltigkeit. Die Sonderausstellung Circular Design präsentiert mutige Visionen, wie sich Ästhetik und Verantwortung vereinen lassen. Junge Start-ups zeigen Upcycling-Ideen, etablierte Marken setzen auf ressourcenschonende Materialien. Auch im Bereich Fashion und Accessoires funkelt es. Von Schmuck bis Textil zeigen Handwerkskünstler ihre Meisterwerke mit Herz und Haltung. Ein eigener Bereich ist der traditionsreichen Goldschmiedekunst gewidmet und offenbart zeitlose Schönheit in glänzender Vollendung.

Motorisierte Schönheiten

Wer motorisierte Eleganz erleben will, findet sie im Erdgeschoß der Hofburg. Alpine, DS Automobile und BYD präsentieren ihre neuesten Modelle. Unter freiem Himmel können Interessierte Probefahrten genießen. Wer ans Steuer will, sichert sich am besten online einen Platz, denn diese Spritztouren sind heiß begehrt.

"Design prägt unsere Lebensräume, unser Wohlbefinden und unsere Zukunft. Der Design District zeigt, wie vielfältig, lebendig und inspirierend diese Welt ist“, so die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch. Drei Tage lang wird die Wiener Hofburg zur Bühne einer Vision, in der Design nicht nur gesehen, sondern mit allen Sinnen erlebt wird.