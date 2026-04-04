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Wolfgang Hattmannsdorfer
© APA/HELMUT FOHRINGER

Überlegungen

Sprit-Chaos: Kommt jetzt das Tempolimit?

Von
04.04.26, 13:34
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Wirtschaftsressort schließt Tempolimits nicht kategorisch aus 

Wie die "Presse" berichtete, werden im österreichischen Wirtschaftsministerium Tempolimits nicht mehr kategorisch ausgeschlossen.

Für den Ernstfall 

In einer so volatilen Lage wäre das nicht ehrlich, hieß es auch gegenüber der APA. Verschärfe sich die Lage, wäre aber nicht ein einzelner Hebel entscheidend, sondern ein Maßnahmenbündel, wurde betont. Eine Maßnahmenkaskade werde für den Ernstfall vorbereitet. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie andere Regierungsmitglieder hatten bisher einer Geschwindigkeitsbeschränkung eine Abfuhr erteilt.

Babler, Stocker, Meinl-Reisinger
© APA/HELMUT FOHRINGER

Versorgung aktuell gesichert 

In der aktuellen Lage könne man nur auf Sicht fahren, hieß es aus dem Ministerium zur Frage, in welcher Situation diese Maßnahmenkaskade zur Anwendung kommen würde. Gleichzeitig wurde betont, dass die Versorgung aktuell gesichert sei, Österreich zudem Rohölreserven für 90 Tage habe. Man beobachte die Lage aber sehr genau und bereite laufend mögliche Handlungsoptionen vor.

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