× Diese Tiergarten-Legende tritt nach 48 Jahren ab

Jeder schon einmal den Tiergarten Schönbrunn besucht hat kennt ihn bestimmt: Robben-Pfleger Ludwig Fessl. Aber nur noch am Sonntag und Monat hat man die Möglichkeit einer seiner beliebten Robben-Fütterungen beizuwohnen, denn Fessl geht nach 48 Jahren in Pension.

Er ist einer der heimlichen Stars im Wiener Tiergarten Schönbrunn und hat mit seinen legendären Robben-Fütterungen schon viele Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen lassen: der langjähriger Pfleger und Revierleiter Ludwig Fessl. Seit Generationen verbinden Besucher Fessl mit den Mähnenrobben und der gemeinsamen Show. Wenn Fessl die Fische durch die Luft wirft, gibt es auch für die Robben kein halten mehr. Dabei werden auch die stets begeisterten Besucher nass - logisch, dass das Wasser spritzt, wenn eine 250-Kilo-Robbe eine Arschbombe ins Wasser macht.

© Tiergarten Schönbrunn ×

1977 begann er als erster Tierpfleger-Lehrling die damals noch neuen Berufsausbildung bei uns im Tiergarten. Mit nur 22 Jahren wurde er Revierleiter im Polarium – eine Rolle, die er bis heute innehat. Doch das ändert sich demnächst.

48 Jahre im Dienst der Tiere

"Nach unglaublichen 48 Jahren bei uns geht Ludwig nun aber Ende März in den wohlverdienten Ruhestand", berichtet der Tiergarten auf Instagram. Wer noch einmal eine seiner Robben-Fütterungen erleben möchte, hat aber diesen Sonntag und Montag noch die Gelegenheit dazu. Da es an sonnigen Tagen wegen des großen Andranges schon schwierig ist einen guten Platz bei den Fütterungen zu ergattern, sollten sich Interessierte rechtzeitig einen der begehrten Plätze sichern. Unter dem Instagram-Posting ist die Trauer über Fessls Abgang groß. "Wir werden ihn vermissen. Er war immer da", lautet der Tenor. "Ich komme am Montag, wir haben ihn ca 30 Jahre begeistert zugesehen", schreibt eine Userin..