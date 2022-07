Donau: Neue Schlingpflanze killt den Badespaß

Ein neues Kraut lässt an der Neuen Donau die Mähboote scheitern.

Donaustadt. Temperaturen bis zu 36 Grad und fast kein Ende der Hitzewelle in Sicht.

Abkühlen in der Neuen Donau spielt’s aber leider in weiten Bereichen nicht, weil die Makrophyten wuchern und ein Sprung ins kühle Nass so gut wie unmöglich machen. Heuer kam es erstmals zu einer explosionsartigen Vermehrung ­einer neuen Wasserpflanze, des Krausen Laichkrauts.

© privat

Mahdalik: Es fehlen Mähboote.

© privat

Offiziell wird hier fünf Tage die Woche gemäht, wie es auf der Homepage der Stadt heißt. FP-Politiker Toni Mahdalik hat einen ganz anderen Eindruck: „Ulli Simas Mähboote dürften auf Urlaub sein, wie man etwa rund um die Badeflöße bei der Steinspornbrücke sehen kann. Von der Ostbahn- bis zur Walulisobrücke zieht sich – von Mähbooten unbehelligt – ein grüner Pflanzenteppich.“

Mahdalik fordert den sofortigen Ankauf zusätzlicher Mähboote für die Neue Donau.