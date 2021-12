Angestellte mit Schusswaffe bedroht.

Wien. Ein Duo hat am späten Montagnachmittag in Wien-Favoriten eine Trafik überfallen. Die Angestellte wurde mit einer Schusswaffe bedroht, bevor die Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren mit Bargeld in unbekannter Höhe in Richtung Buchengasse flüchteten. Sie waren dunkel gekleidet, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank, berichtete die Polizei am Dienstag.