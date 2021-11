× Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wien-Margareten

Das Todesopfer wurde erst im Zuge der Löscharbeiten gefunden

Im Zuge der Löscharbeiten eines heftigen Wohnungsbrandes am Dienstagabend in der Hartmanngasse in Wien-Margareten ist auch ein Toter gefunden worden, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler am Mittwoch auf APA-Nachfrage berichtete. Zwölf Personen aus umliegenden Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht, ein Mann und zwei Kinder kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.30 Uhr in die Hartmanngasse gerufen. Als sie dort ankamen, stand die Wohnung in einem Mehrparteienhaus bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen meterweit aus den Fenstern. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass ist die Brandursache vorerst unbekannt. "Die Ermittlungen laufen noch", sagte sie der APA am Mittwoch. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Ende der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.