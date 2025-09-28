Einkaufsstraßen widersetzen sich Gesetz zur Barrierefreiheit

Der Bundesverband für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV) überprüft seit dem neuen Gesetz 2014 den stufenlosen Zugang zu Geschäften auf Einkaufsstraßen - mit enorm ernüchternder Bilanz. Nur eine einzige Einkaufsmeile kann überzeugen.

Bis 2016 hat die zehnjährige Übergangsfrist gegolten, seitdem sieht das Behindertengleichstellungs-Gesetz (BGStG) vor, dass Geschäftseingänge in Wiener Einkaufsstraßen komplett ohne Stufen zugänglich sein müssen.

Bereits seit 2014 kontrolliert der ÖZIV stichprobenartig, mit horrender Bilanz. Nicht einmal die Hälfte aller Eingänge sind barrierefrei zu erreichen! Genauer gesagt waren es im Vorjahr nur 35,5 Prozent.

Immerhin nur eine Stiege wurde in 47,7 Prozent dokumentiert, 11,8 Prozent hatten gar zwei, fünf Prozent sogar mindestens drei Stufen.

Nur Mariahilfer Straße kann überzeugen

Besonders schlecht schneiden die Lerchenfelder Straße (17,7 % ohne Stufe) und die Josefstädter Straße (23,6 %) ab. Schon seit Beginn der Überprüfungen liegt die Mariahilfer Straße weit über diesem Wert. 2014 waren es bereits 64 Prozent, nun zehn Jahre später waren es 79,9 Prozent. Heißt aber auch: Auch hier sind 20 Prozent nicht barrierefrei erreichbar.

Ebenfalls über 50 Prozent aufweisen konnten die Kärntner Straße (60 %), die Favoritenstraße (54,4 %) und die Rotenturmstraße (50,9 %) im Jahr 2020, diesmal wurden diese aber nicht überprüft.

ÖZIV-Präsident: "Keine Fortschritte"

"Es ist enttäuschend, dass es seit unserer ersten Studie aus dem Jahr 2014 so gut wie keine Fortschritte bezüglich Barrierefreiheit gibt", so ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja. Verbesserungen möchte er aber von der Stadt Wien, den Eigentümern und den Geschäftsinhabern.

Denn Rampen, eine naheliegende Lösung für Geschäfte, scheitern oft an Baugenehmigungen. Das wisse man aus "Gesprächen mit Geschäftsinhabern", so Kravanja. In einer Umfrage 2020 unter Menschen mit Behinderung nannten diese auch noch simplere Lösungen: geschultes Personal und persönliche Unterstützung.