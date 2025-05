Ex mit Messer-Show auf TikTok bedroht

Der Wiener wollte nach der Trennung seiner Freundin Angst einjagen.

Eine skurrile Live-Übertragung tauchte in den letzten Tagen auf TikTok auf. In diesem soll ein 26-Jähriger seiner Ex-Freundin gedroht haben. Der Wiener zückte in dem Video ein Messer und stach auf einen Tisch ein, später hielt er zudem noch einen Schlagring in die Kamera. Gleichzeitig bedrohte er seine Ex-Freundin, die sich von ihm getrennt hatte, mit dem Umbringen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Im Bereich der Kreuzung Sandauergasse/Julius-Ficker-Straße in Floridsdorf konnten Beamten den Mann festnehmen. Das Droh-Video wurde sichergestellt.

Der 26-Jährige verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Zudem sprachen die einschreitenden Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus.