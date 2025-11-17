Fahndung: Das ist der Todesschütze von Ottakring

Nach der tödlichen Schießerei, die sich am 6. November rund um ein türkisches Restaurant beim Yppenmarkt in Ottakring ereignete, fehlt noch immer jede Spur vom mutmaßlichen Todesschützen. Die Polizei hat nun Fotos des Hauptverdächtigen veröffentlicht.

Ein Gipfeltreffen zwischen zwei rivalisierenden Gruppen artete Anfang November in einem Blutbad aus. Dabei wurde auf einen 33-jährigen Tschetschenen, der durch ein Projektil mitten ins Herz getötet wurde, sowie auf einen 55-jährigen Serben auf Seite der Kaukasus-Gruppe geschossen.

© LPD Wien

Nach aktuellen Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien geht man davon aus, dass sich die Täter und das Opfer kannten. Der Streit begann innerhalb des Lokals und verlagerte sich dann auf die Straße hinaus, wo er schließlich in die Schießerei mündete.

© LPD Wien

Zwei der Tatbeteiligten– ein 35-jähriger Österreicher und ein 38-Jähriger mit bislang ungeklärter Staatsangehörigkeit – haben sich bereits bei der Polizei gestellt und befinden sich in Haft.

Die Fahndung nach dem Schützen, einem 34-jährigen Österreicher mit türkischen Wurzeln, fehlt bisher jedoch jede Spur. Deshalb hat die Polizei nun Fotos des Mannes, für den weiterhin die Unschuldsvermutung gilt, veröffentlicht.

© Viyana Manset Haber

Die Polizei hat ein Foto des dringend Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Tatverdächtige könnte sich auch ins Ausland abgesetzt haben.

Es handelt sich um einen 34-jährigen Mann, der ebenfalls die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat um die Veröffentlichung des Fotos gebeten, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Die Wiener Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des flüchtigen Täters führen könnten. Hinweise können vertraulich an das Landeskriminalamt Wien unter den Telefonnummern 01-31310-33800 oder 338001 gemeldet werden.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei setzt weiterhin auf die Unterstützung der Bevölkerung, um den letzten Tatverdächtigen zu fassen und die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären.