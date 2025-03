Fasching beim After-Work ausklingen lassen

Faschingdienstag kann man in Wien in passenden Locations ausgelassen feiern.

Der Ausklang des Faschings ist ein guter Grund zum Feiern. Das Kaffee Alt Wien in der Bäckerstraße in der Wiener Innenstadt lädt am Faschingdienstag zur After-Work-Faschingsparty.

Das DJ-Duo Tanita & Steve Manera sorgt bis 22 Uhr für besten Sound und Stimmung. Dazu steigt ein Kostümwettbewerb, bei dem ein 50-Euro Gutschein zu gewinnen ist, es gibt ein Glücksrad mit Überraschungen, und viele Krapfen mit Sekt.

Im Cabaret "Fledermaus", Spiegelgasse 2, gilt ab 21 Uhr Bad-Taste "wild & crazy" als Dresscode, dazu tanzt man zur Musik der 80-ies, Zu Rock und Wave.