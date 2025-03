Faschingstrubel: Narren übernehmen Vorchdorf

Am Sonntag fand der traditionelle Faschingsumzug statt.

Vorchdorf. Der größte Faschingsumzug Oberösterreichs zog am Sonntag durch Vorchdorf. Über 100 Gruppen sorgten mit bunten Kostümen, kreativen Wagen und viel Musik für beste Stimmung. Vom Bahnhof bis zur Schulstraße feierten tausende Besucher ausgelassen. Traditionell übergab Bürgermeister Johann Mitterlehner den Rathausschlüssel an die Narren. Organisiert wurde das Spektakel von der Faschingsgilde „Vori Dori“. Erst am Abend endete die bunte Übernahme.

