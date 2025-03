Faschingsdienstag in Wien: Wo was ansteht

Am Faschingsdienstag steigen in der Bundeshauptstadt etliche Partys und Events für Klein und Groß.

Faschingsdienstag ist bekanntlich der letzte Tag vor Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch. Mit anderen Worten: Es gibt Grund zum Feiern! Auch wenn Wien nicht unbedingt als Faschings-Hochburg Österreichs gilt, steigen auch hier etliche Partys und Get-togethers für Feierfreudige jeden Alters. OE24 hat eine kleine, aber feine Auswahl zusammengestellt, was man am 4. März alles unternehmen kann:

Kinderfasching auf dem Eis

Beim großen Faschingsspaß für die Kleinsten verwandelt sich die Eisfläche des WEV in eine bunte Faschingswelt. Unter dem Motto "Donau-Nixe & Wassermann" heißt es von 15 bis 18:30 Uhr: Kostüme anziehen, Spaß haben und gemeinsam eine unvergessliche Zeit erleben in einer fantasievollen Welt voller Farbe und Magie. Programm-Highlights sind unter anderem die Tombola, der Kostümwettbewerb - die kreativsten Verkleidungen werden prämiert - und das Schaulaufen mit beeindruckender Eiskunst.

Alles bunt im Haus des Meeres

Für Klein und Groß öffnet am Dienstag auch das Haus des Meeres seine Pforten. Besucher erwartet ein farbenfrohes Fest mit Musik, Verkleidungen und einem umfangreichen Programm. Dabei erfährt man spielerisch interessante Fakten zu Tieren und Pflanzen - welche tierische Maskeraden was bedeuten und welche Tiere nicht nur zu Fasching das beste Kostüm tragen. Obendrein kann man sich auch schminken lassen, sogar Kostüme gibt es vor Ort zum Ausborgen. Für ausgelassene Stimmung ist also gesorgt.

Wiener Club-Kultur

Wer schon ein bisschen älter ist - sprich erwachsen - hat die Möglichkeit, in den angesagtesten Clubs der Stadt die Nacht zum Tag zu machen. In der Discotheque "Fledermaus" etwa wird ab 21 Uhr beim Bad-Taste-Dresscode "wild & crazy" zu

80s, Rock und Wave abgetanzt. Parallel dazu läuft bis Mitternacht die Faschingsparty des "Kaffee Alt Wien", wo es bei freiem Eintritt DJs, einen Kostüm-Wettbewerb, ein Glücksrad, Krapfen und Sekt gibt. Um 22 Uhr startet schließlich die "U4 Campus

Student Party Escalation" im legendären "U4"-Club in Meidling. Wer vor Mitternacht kommt, zahlt keinen Eintritt, danach werden acht Euro berappt.