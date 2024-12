Feuer-Alarm in U1: Brand-Ursache jetzt geklärt!

Ein Isolationsschaden an der Verkabelung dürfte schuld an dem Feuer gewesen sein.

Ein Kurzschluss nach einem elektrotechnischen Defekt hat das Feuer in der Wiener U-Bahn-Linie U1 mit sechs Leichtverletzten am 19. November ausgelöst.

Das ist das Ergebnis der Untersuchungen eines externen Brandsachverständigen in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeughersteller, teilten die Wiener Linien am Dienstag mit. Demnach kam es zu einem Isolationsschaden an der Verkabelung, die zu den Fahrmotoren führt. Es gebe jedoch keinen systematischen Fehler bei dem Fahrzeugtyp.

© zVg ×

© zVg

© zVg ×

Aufgrund dessen wurden auch noch andere Züge dieser Bauart kontrolliert. Der Silberpfeil war 31 Jahre alt und 2,5 Millionen Kilometer ohne größere Zwischenfälle unterwegs gewesen.