Feuer in Lagerhalle: Zwei Teenies geständig

Die beiden Teenies hatten in der leerstehenden Halle gezündelt. Das Feuer geriet außer Kontrolle.

Das Feuer war am Montagabend in einem leerstehenden Gebäude am Nordwestbahnhof im 2. Wiener Bezirk ausgebrochen. Die Rauchwolke war von Weitem zu sehen. Zum Glück bemerkte ein Passant die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien mussten den Brand unter Atemschutz mit zwei Löschleitungen bekämpfen. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde das Gebäude belüftet.

Zwei Teenies geständig

In der Zwischenzeit konnten Polizisten in der Nähe des Brandortes zwei Jugendliche fassen. Der 14- und der 15-Jährige, beide Österreicher, sollen für das Feuer verantwortlich sein. Die beiden Teenies gestanden auch bei der ersten Befragung, im Inneren der Lagerhalle gezündelt zu haben. Das Feuer soll danach außer Kontrolle geraten sein.

Die Jugendlichen wurden auf freiem Fuß angezeigt.