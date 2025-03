× Feuer, Jumps und cooler Sound mit Zweirädern

Adrenalin, Action und Freestyle-Highlights beim Show-Wochenende in der Stadthalle.

Morgen, Freitag, verwandelt sich die Stadthalle in Wien in die spektakulärste Freestyle-Arena der Welt: Die Masters of Dirt sind wieder da. Ein fulminantes Spektakel mit waghalsigen Stunts auf Zweirädern erwartet alle Fans vom 14. bis zum 16. März.

Motörhead-Sound und waghalsige Jumps

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Band Motörhead jumpen die Akrobaten zu den rockigen Sounds: Scotty Scrub wagt einen Sprung mit einer 260 kg schweren Harley davidson Sportster 883. Dazu gibt es das Debüt des "Flame bike", einer Innovation, die Flammen-Action und beeindruckende Airtime kombiniert.

Women Takeover: Die Frauen erobern Masters of Dirt

Die Women’s Freestyle Revolution setzt ein starkes Zeichen für den Actionsport! Erstmals gibt es ein eigenes Show-Segment für weibliche Athleten. Mit dabei Vera Timchenko (FMX) – eine der wenigen Frauen weltweit, die riesige Freestyle-Ramps meistert. Natalia Niedźwiedź (MTB) – ein aufstrebender Star der MTB-Slopestyle-Szene.

Mini Masters – Die Zukunft des Freestyle-Sports

Auch der Nachwuchs zeigt auf der großen Bühne, was er kann: Die Mini Masters beweisen mit unglaublichen Tricks und grenzenlosem Talent, dass sie die Zukunft des Freestyle-Sports sind. In Wien mit dabei sind unter anderem Samy Louis Fernbach, Harry Schofield, Connor Stitt und weitere Wunderkinder der Szene