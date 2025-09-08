Pensions-Reha-Zentrum in Wien komplett evakuiert

Rund 80 Florianis rückten wegen eines Großbrandes in die Wiener Zentrale der Pensionsversicherungsanstalt aus.

Wien. Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde am Montag gegen 9 Uhr wegen eines Brandes in der Reha-Klinik der Pensionsversicherungsanstalt, die gerade saniert wird, in der Leopoldstadt alarmiert.

Großeinsatz in Reha-Klinik der Pensionsversicherungsanstalt. © Berufsfeuerwehr Wien

Im Zuge der Erkundung stellten die Florianis ein Feuer in einem Teil des Gebäudes fest. Der verrauchte Bereich wurde evakuiert und laut Feuerwehr unter Atemschutz auf etwaige vermisste oder verletzte Personen abgesucht. Die Flammen konnten gegen 10.20 Uhr unter Kontrolle gebracht und bis auf die Glutnester abgelöscht werden. Anschließend folgten umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen.

"Patienten und Patientinnen des Reha-Zentrums wurden zwischenzeitlich durch die Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien betreut. Im Zuge des Brandes wurden keine Personen verletzt", so Sprecher Markus Kerbler. Die Brandursache wird noch ermittelt.