Floridsdorfer Alkoholverbot tritt heute in Kraft

Das neue Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz wurde mit dem heutigen Tage eingeführt.

Ab dem heutigen Tag gilt auf dem Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf ein Alkoholverbot. Entsprechende Hinweistafeln wurden in der Nacht aufgestellt. Wer dort in der Öffentlichkeit Alkohol konsumiert, begeht jetzt eine Verwaltungsübertretung, die mitunter eine Hunderte Euro teure Strafe mit sich ziehen kann.

© Stadt Wien / Christian Jobst

Die verbotene Zone erstreckt sich auch auf Teile der Schloßhofer Straße, Rechten Nordbahnstraße, Pius-Parsch-Platz, die Grünflächen entlang des Bahndamms und die Fußgängerzone Franklinstraße. Dort wird die Polizei, unterstützt vom "Einsatzteam Wien" und Sozialarbeitern, regelmäßig kontrollieren.

© X/Michael Ludwig ×

Überprüft wird auf alkoholische Getränke in Flaschen oder Dosen, die in der Folge beschlagnahmt werden. Ziel ist es, das Grätzl rund um den Floridsdorfer Bahnhof sicherer und attraktiver zu gestalten. "Ab heute gilt das Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz. Wien ist eine Stadt des Miteinanders. Unsere öffentlichen Plätze sind für alle da, nicht für wenige, die das Sicherheitsgefühl anderer stören", erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.