Frau bespuckt Polizisten und gab an, HIV und Hepatitis-C zu haben

Die 26-Jährige bespuckte die Polizeibeamten bei einer Kontrolle und gab an, an HIV und Hepatitis C zu leiden.

Wien - Am Freitag gegen 17 Uhr wollten Polizeibeamte am Gumpendorfer Gürtel eine Personenansammlung kontrollieren - dabei fing eine junge Frau plötzlich zu toben an. Die 26-Jährige bespuckte daraufhin die Polizisten und gab lautstark von sich, dass sie an HIV und Hepatitis C erkrankt sei. Als die Beamten die Frau festnehmen wollten, griff ein 22-Jähriger Mann ein, der die Polizei daran hindern wollte - er attackierte dabei einen Beamten und verletzte ihn leicht. Beide Tatverdächtigen wurden daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen. Die bespuckten Beamten wurden in ein Spital gebracht und erhalten eine prophylaktische Behandlung bis zum Vorliegen der Blutuntersuchung der 26-Jährigen Tatverdächtigen.