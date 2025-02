Frauen im Fokus beim 26. Akkordeonfestival

Vielfältige Kunst und außergewöhnliche Formate gibt es beim Akkordeonfestival von 22. Februar bis 16. März zu erleben.

Vom 22. Februar bis zum 16. März dreht sich beim "FEMOSO"-Festival alles um Frauen am Akkordeon. Unter der Leitung von Franziska Hatz und Lisa Reimitz erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit 120 Künstlern aus 20 Ländern - 47 davon am Akkordeon. Highlights sind unter anderem die Auftritte der Akkordeonistinnen Anne Niepold und Johanna Juhola sowie jener von Attwenger oder das Debüt des österreichischen Nachwuchstalents Pia Madlener.

Neben internationalen Gästen wie Duo Mäsä, Zoltan Migovics und Marko Zivadinovic werden bei "FEMOSO" auch Akkordeon-Stummfilm-Vertonungen zu hören sein. Besonders spannend: Zum ersten Mal wird das Festival in mehreren österreichischen Städten - zum Beispiel in Graz - veranstaltet. In Wien finden Konzerte unter anderem in der Hofburgkapelle, dem Theater Akzent und im Schutzhaus Zukunft statt.

Die Veranstaltung wird nicht nur musikalisch, sondern auch tänzerisch bereichert. Am 1. März lädt das "ARS HARMONIAE" Orchester zu einem Tango-Abend ein. Auch ein Zydeco-Tanzabend mit Akkordeon-Ikone Otto Lechner ist Teil des Programms. Der Mitverantwortliche für die Gründung des Internationalen Akkordeonfestivals wird am 24. Februar mit der Film-Biografie „Der Musikant“ geehrt, die im Rahmen des Festivals im Filmcasino Premiere feiert.