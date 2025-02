Gespräche über Handy-Verbot an Volksschulen gehen weiter

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hat weitere Gespräche rund um ein Verbot von Handys an Wiens Volksschulen für diese Woche angekündigt.

Das Handy-Verbot an Wiener Volksschulen ist nach wie vor eines der dominierenden Wahlkampfthemen. Im Ö1-Morgenjournal am Samstag kündigte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) dahingehend weitere Schritte an. Gespräche dazu seien für kommende Woche geplant.

"Handys sind ein echter Konzentrationskiller, das ist störend im Unterricht aber auch für die soziale Interaktion für die Kinder miteinander", so Wiederkehr. Geht es nach ihm, soll das Handyverbot nicht nur Volksschüler betreffen, sondern auch ältere Semester: "Aus meiner Sicht ist das Alter bis 14.“

Während in Wien heiß über das Handyverbot diskutiert wird, gilt ein solches bereits seit Donnerstag in Kärntens Volksschulen. Auch für die Steiermark ist schon bald Ähnliches zu erwarten, die übrigen Bundesländer hingegen wollen die Verbots-Frage den Schulen selbst überlassen.