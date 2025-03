Gratis-Parken im "Zögernitz"

Gratis-Parkplätze, Weihnachtsbeleuchtung und die Belebung der Döblinger Hauptstraße hat sich Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) vorgenommen.

Wahlkampf ist in Wien und da werden schon auch einmal ein paar zusätzliche Parkplätze freigemacht: Der Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch (ÖVP), hat nun die Döblinger Hauptstraße zur "Chefsache" erklärt.

„Die Döblinger Hauptstraße muss wieder zu einem pulsierenden Zentrum unseres Bezirks werden.“ so BV Daniel Resch. Viele Geschäftstreibende und Anrainer:innen würden die angespannte Parkplatzsituation in der Einkaufsstraße beklagen, so Resch weiter. Und deshalb hat er 15 neue Gratis-Parkplätze möglich gemacht: Resch und "House of Strauss"-Eigentümer Hermann Rauter öffnen die Garage des "Zögernitz" für Kurzzeitparker.

Bisher mussten Besucher der Garage für die Dauer des Besuchs zahlen. Nun wird die erste Stunde gratis zur Verfügung gestellt. Die Ausfahrtstickets können in den lokalen Geschäften der Einkaufsstraße (nach Einkauf) abgeholt werden. „Ein hoher Qualitätsgewinn für die Einkaufsstraße.“ freut sich Bezirksvorsteher Daniel Resch über die Neuerung.

Weihnachtsbeleuchtung als Magnet

Damit aber nicht genug. Er denkt jetzt bereits über eine Weihnachtsbeleuchtung für die Einkaufsstraße nach. „Ich führe bereits Gespräche damit wir hoffentlich schon 2025 eine Beleuchtung installieren können.“ „Ziel ist es die Kundenfrequenz in der Döblinger Hauptstraße deutlich zu erhöhen, mit gezielten Maßnahmen und überdachten Stellplätzen wird es uns auch gelingen - ganz im Sinne der vielen Unternehmer:innen aber auch der Anrainer.“ So Margarete Kriz-Zwittkovits, Vize-Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. In der Vergangenheit gab es bereits Versuche die Einkaufsstraße zu beleben, bisher ohne konkrete Ergebnisse.