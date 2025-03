St. Patrick’s Day in Wien: Die besten Events 2025

Ganz Wien hüllt sich in Grün, denn heute am 17. März feiern wir den St. Patrick's Day! Ob bei einem traditionellen Pub-Quiz, Live-Musik oder einem Schluck grünen Biers – in der österreichischen Hauptstadt gibt es unzählige Möglichkeiten, den irischen Nationalfeiertag gebührend zu feiern.

Der aus Irland stammende St. Patrick’s Day wird auch in Österreich mit Begeisterung gefeiert. Ob in gemütlichen Irish Pubs oder angesagten Clubs – überall wird die irische Tradition mit authentischer Atmosphäre und ausgelassenen Partys am 17. März zelebriert. Wir wissen, wo die grünste Party des Jahres steigt!

Living Room Quiz „St. Patrick’s Day Edition“ – im Zoku Hotel

Im Zoku Hotel können Sie beim Living Room Quiz „St. Patrick’s Day Edition“ Ihr Wissen unter Beweis stellen. Von irischer Geschichte bis hin zu landestypischen Mythen wird hier Ihr Gehirn auf die Probe gestellt. Und das Beste: Neben cleveren Antworten gibt es auch grünes Bier und eine großartige Gesellschaft.

Auch das berühmte Wiener Riesenrad wird am 17. März in leuchtendes Grün getaucht und sorgt für das perfekte Fotomotiv dieses besonderen Tages, das man von hier aus besonders gut beobachten kann.

Wo: Zoku Hotel, Wien

Wann: 17. März 2025, 19:30 – 22:00 Uhr

St. Patrick’s Day Marathon im Charlie P’s

Das Charlie P’s verwandelt sich in eine irische Party-Hochburg und feiert gleich ein ganzes Wochenende lang. Irische Spezialitäten, Rugby und grünes Bier sorgen garantiert für gute Stimmung. Der krönende Abschluss ist der Auftritt von Steve De Nada, der am St. Patrick’s Day selbst die besten Pub-Songs aus Irland performt.

Wo: Währinger Straße 3

Wann: 17. März, ab 16:30 Uhr

St. Patrick’s Day im Hard Rock Café

Auch im Hard Rock Café wird traditionell irisch gefeiert mit exklusiven Special Offers, limitierten Drinks und einer Atmosphäre, die von grüner Lebensfreude und rockigen Beats durchzogen ist! Für authentische Feierstimmung sorgen die Long Beard Brothers am 17. März ab 20:00 Uhr.

Wo: Hard Rock Café Wien, Rotenturmstraße 25

Wann: 17. März, ab 15 Uhr

Party im Laurel Leaf

Auch das Laurel Leaf im 6. Bezirk wird heute zur Feierzone. Hier erwarten Sie grüne Drinks, Guinness und viele Überraschungen.

Wo: Theobaldgasse 15

Wann: 17. März

St. Patrick's Day: The Tube Station

Wer sich musikalisch unterhalten lassen möchte, sollte in die Tube Station im 3. Bezirk gehen. Ab 18 Uhr sorgt Katharina Hughes and the Lefthander für irische Klänge und gute Stimmung. Natürlich gibt es auch reichlich grüne Getränke – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Wo: Löwengasse 51

Wann: 17. März, ab 18 Uhr

Whiskey & Guinness im Gleis//Garten

Im Gleis//Garten wird es nicht nur irisch, sondern auch besonders edel. Neben Guinness können Sie hier eine exklusive Jameson Masterclass erleben, bei der verschiedene Whiskeys verkostet werden. Zudem bekommen Sie die Gelegenheit, Ihren eigenen Longdrink zu mixen.

Wo: Eichenstraße 2

Wann: 17. März, ab 18 Uhr

St. Patrick’s Day Weekend im The Long Hall

Wer den St. Patrick’s Day am liebsten von früh bis spät genießen möchte, sollte sich das The Long Hall nicht entgehen lassen. Hier gibt es bereits zum Frühstück irische Spezialitäten, den ganzen Tag über grünes Bier und am Abend Live-Musik, die für die perfekte Feieratmosphäre sorgt.

Wo: Florianigasse 2

Wann: 17. März, ab 11 Uhr

St. Patrick's Day im Irish Pub

Falls Sie den St. Patrick’s Day ganz klassisch im Irish Pub verbringen wollen, haben wir hier die besten Locations für Sie:

Shamrock (Kirchengasse 3, 1070 Wien)

Seit 1996 ein Stück Irland in Wien – mit Dart-Turnieren und jeder Menge Guinness.

Na-nÓg (Anastasius-Grün-Gasse 6, 1180 Wien)

Wohnzimmer-Atmosphäre, irische Pub-Kultur und ein legendärer Deal: Geburtstagskinder trinken gratis – bis sie zur Toilette müssen!

Shebeen (Lerchenfelderstraße 45, 1070 Wien)

Pub-Feeling trifft auf legendäre Burger – ein Muss für Fans von gutem Essen und Guinness.

Bockshorn (Naglergasse 7, 1010 Wien)

Wiens ältestes Irish Pub mit rustikalem Charme und unzähligen Biersorten.

Flanagan’s (Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wien)

Original irisches Pub mit einer riesigen Auswahl an Whiskeys und regelmäßigen Live-Sport-Übertragungen.

Egal, ob Sie auf Live-Musik, Pub-Quizze oder irisches Essen stehst – am St. Patrick’s Day kommt in Wien wirklich jeder auf seine Kosten.