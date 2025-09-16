Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
"Gravierende Verfehlungen!" Chef der Spanischen Hofreitschule gefeuert
© Getty

Gefeuert

"Gravierende Verfehlungen!" Chef der Spanischen Hofreitschule gefeuert

16.09.25, 14:59
Teilen

Alfred Hudler muss seinen Hut als Chef der Spanischen Hofreitschule nehmen.

Der Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule in Wien, Alfred Hudler, muss gehen. Der Aufsichtsrat der Hofreitschule hat das zuständige Landwirtschafts- und Umweltministerium (BMLUK) darüber informiert, dass es erforderlich ist, Hudler seiner Funktion "zu entheben und zu entlassen". Das teilte das Ministerium am Dienstag in einer Aussendung mit.

Begründet wurde der Schritt vom Aufsichtsrat damit, dass im Zuge der Prüfung bereits bekannter Verdachtsmomente weitere "gravierende andere Verfehlungen" hervorgebracht wurden. Das Ministerium sei über diese neuen Vorwürfe informiert worden und habe die interne Revision des Ministeriums mit einer Prüfung beauftragt, hieß es.

Der Aufsichtsrat hat laut der Mitteilung weiters beschlossen, eine interimistische Geschäftsführerin bzw. einen interimistischen Geschäftsführer zu bestellen. Dies soll noch vor dem 19. September geschehen. Hudler hatte sein Amt als Chef der Hofreitschule und des Lipizzanergestüts Piber im Dezember 2022 angetreten und war zuletzt wegen Spesen- und Dienstreiseabrechnung in der Kritik gestanden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden