"Gravierende Verfehlungen!" Chef der Spanischen Hofreitschule gefeuert

Alfred Hudler muss seinen Hut als Chef der Spanischen Hofreitschule nehmen.

Der Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule in Wien, Alfred Hudler, muss gehen. Der Aufsichtsrat der Hofreitschule hat das zuständige Landwirtschafts- und Umweltministerium (BMLUK) darüber informiert, dass es erforderlich ist, Hudler seiner Funktion "zu entheben und zu entlassen". Das teilte das Ministerium am Dienstag in einer Aussendung mit.

Begründet wurde der Schritt vom Aufsichtsrat damit, dass im Zuge der Prüfung bereits bekannter Verdachtsmomente weitere "gravierende andere Verfehlungen" hervorgebracht wurden. Das Ministerium sei über diese neuen Vorwürfe informiert worden und habe die interne Revision des Ministeriums mit einer Prüfung beauftragt, hieß es.

Der Aufsichtsrat hat laut der Mitteilung weiters beschlossen, eine interimistische Geschäftsführerin bzw. einen interimistischen Geschäftsführer zu bestellen. Dies soll noch vor dem 19. September geschehen. Hudler hatte sein Amt als Chef der Hofreitschule und des Lipizzanergestüts Piber im Dezember 2022 angetreten und war zuletzt wegen Spesen- und Dienstreiseabrechnung in der Kritik gestanden.