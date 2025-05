Großeinsatz bei nächtlichem Dachbrand in Wien

Dach eines fünfstöckigen Mehrparteienhauses in der Canongasse Wien-Währing hat in der Nacht auf Donnerstag gebrannt.

Wien. Verletzte gab es keine. Die Berufsfeuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Lösch- und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war am Donnerstagvormittag noch Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Wiener Feuerwehr per Aussendung mit. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht im Bereich einer Dachterrasse aus.

Der Brand breitete sich unbemerkt auf die anliegende Wohnung und die Dachkonstruktion aus. Die Feuerwehr war mit 35 Personen und acht Einsatzfahrzeugen vor Ort. Drei Löschleitungen, die innen durch das Stiegenhaus und außen über eine Teleskopmastbühne sowie eine Drehleiter verliefen, und ein Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Drohnen lieferten zudem ein Wärmebild, mit dem festgestellt werden konnte, wie weit sich der Brand in der Dachkonstruktion bereits ausgebreitet hatte. Mittels speziellen Trennsägen wurde die Dachkonstruktion an diesen Stellen geöffnet und der Brand anschließend gezielt gelöscht.

© Berufsfeuerwehr Wien ×

Der Brand war Donnerstagfrüh gegen 4.30 Uhr eingedämmt, die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 7.30 Uhr an. Am Donnerstagvormittag wurden noch Sicherungsarbeiten durchgeführt.