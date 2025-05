Grüner Bezirkschef von Margareten will Autos verbannen

Aus dem 5. Bezirk wird der Verkehr weiter verdrängt, Parkplätze sollen hauptsächlich Anrainern zur Verfügung stehen, wenn es nach den Plänen den neuen grünen Bezirkschefs geht.

Der neue Bezirksvorsteher von Margareten, Michael Luxenberger (Grüne), plant, Autos aus dem 5. Bezirk stärker zu verdrängen und mehr Grünraum zu schaffen.

© Grüne Wien

Leerstand in Tiefgaragen verringern und Autos verdrängen

Die Grünen stellen erstmals den Bezirkschef und der stellte gleich zum Antritt in einem ORF-Interview den Autofahrern die Rute ins Fenster. Er will die Parkplätze reduzieren: „ Da geht es einfach darum, dass man den Leerstand in den Tiefgaragen verringert. Das ist eine Win-Win-Situation, weil die Margaretener:innen, die auf ein Auto angewiesen sind, haben einen sicheren Parkplatz vor der Haustür. Der ist günstiger und in Wohnungsnähe." Dort wo die Anrainer derzeit kaum Stellplätze finden, will er temporäre Anrainerparkplätze schaffen, wie etwa um den Naschmarkt. Wer nicht Anrainer ist, wird es schwer haben mit dem Auto.

Pläne der bisherigen SPÖ-Bezirkschefin umsetzen

Rund um den Margaretenplatz und in der Pilgramgasse hält er eine Verkehrsberuhigung für machbar. Ein Plan, der ohnehin schon von der bisherigen roten Bezirkschefin verfolgt wurde. Luxenberger: Der Durchzugsverkehr muss raus". Der wird zwangsläufig durch benachbarte Bezirke fahren und zu Stoßzeiten mit Staus für viele Abgase sorgen. Mehr Grünbereiche sollen entstehen, wo die derzeitigen U-Bahnbaustellen nach Fertigstellung der Verbindungen geschlossen werden. Die sind aber ohnehin bereits seitens der Stadt geplant.