Hitler Gruß in Wiener Innenstadt-Lokal: 29-Jähriger festgenommen

Die Tisch-Nachbarn alarmierten die Polizei.

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf den Stephanitag einen 29-Jährigen in der Innenstadt festgenommen, nachdem er in einem Lokal im Bereich Laurenzerberg nationalsozialistische Parolen - unter anderem den Hitler-Gruß - gegrölt hatte. Laut Polizeisprecherin Julia Schick hatten sich bereits zuvor Gäste über das allgemeine Verhalten des Mannes am Nebentisch beschwert. Als er zu skandieren begann, alarmierten sie gegen 1.45 Uhr die Polizei.

Die Beamten fanden den 29-Jährigen nicht mehr im Lokal, stoppten ihn aber im Bereich Schwedenplatz und nahmen ihn fest. Ein Alkovortest ergab 1,45 Promille. Der Mann befand sich in polizeilicher Anhaltung.