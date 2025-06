Home-Invasion: Brutale Eindringlinge verprügelten 80-Jährigen

Die beiden maskierten Männer sollen den Bewohner mit Fäusten geschlagen haben.

Furchtbare Szenen haben sich am in der Nacht auf heute, Montag, in einem Einfamilienhaus in der Anzengruberstraße abgespielt. Dort sollen zwei maskierte Männer, während der Hausbewohner und dessen Frau zu Hause waren, eingebrochen sein.

Der 80-Jährige hatte kurz nach Mitternacht Geräusche bei der Eingangstüre gehört. Als der Pensionist diese öffnete, wurde er sofort von den Eindringlingen angegriffen. Die Unbekannten prügelten mit Fäusten auf das Opfer ein. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Gefahndet wurde nach dem brutalen Vorfall unter anderem mit Polizeihubschrauber. Bisher fehlt von den Tätern allerdings jede Spur.

Nach einer notfallmedizinischen Versorgung wurde der 80-Jährige in die häusliche Pflege entlassen. Die Polizei ermittelt in dem Fall auf Hochtouren.

Es ist nicht der erste Vorfall in jüngster Zeit. Am 24. Mai hatte ein Räuber einen 87-jährigen Pensionisten in dessen Haus in der Ameisbachzeile in Wien-Penzing überfallen und schwer misshandelt. Nur einen Tag später, am 25. Mai, sollen drei Verdächtige einen 20-Jährigen in Wien-Hernals in eine Falle gelockt, ihn geschlagen und bedroht haben.