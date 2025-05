Nach "Home Invasion": Polizist bittet jetzt um Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen der "Home Invasion" in Wien-Penzing, bei der ein Maskierter am vergangenen Freitagvormittag einen 87-jährigen Mann in dessen Haus überfallen hat.

Der Pensionist, den der Räuber am Kopf verletzt hatte, konnte sich nun doch an das eine oder andere Detail erinnern. Demnach war der schwarz bekleidete und auch schwarz Maskierte auffallend groß - 1,90 Meter - und sportlich gebaut. Zunächst konnte das Opfer kaum Einzelheiten zum Täter nennen.

Frau soll 52-Jährigen mit Messer attackiert haben

Der Täter dürfte sich Freitagfrüh über ein Nachbargrundstück in den Garten des Opfers in der Ameisbachzeile geschlichen und gewartet haben, bis der Pensionist aus dem Haus kam. Gegen 9.00 Uhr wollte dieser weggehen, der Täter drängte ihn aber in sein Haus zurück. Dort stieß er den 87-Jährigen auf den Boden. Dann schlug und trat er mehrfach auf ihn ein. Der alte Mann erlitt mehrere Hämatome im Kopfbereich und vermutlich auch eine leichte Gehirnerschütterung. Mobiltelefon beschädigt Um zu verhindern, dass der Pensionist die Einsatzkräfte alarmiert, beschädigte der Maskierte auch dessen Handy. Der Räuber durchsuchte das gesamte Haus, dabei fand er insgesamt einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Mit der Beute flüchtete er. Der 87-Jährige rief kurz darauf mit einem zweiten Mobiltelefon Hilfe herbei. Ein Rettungsdienst versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte den Geschockten in ein Krankenhaus. Die Landespolizeidirektion Wien ersuchte Personen, die vor, während oder nach der Tat insbesondere im Bereich der Ameisbachzeile verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Exekutive zu melden. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - wurden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW erbeten.