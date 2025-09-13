Alles zu oe24VIP
Home Invasion: Pensionist brutal überfallen und geschlagen
Täter flüchtig

Home Invasion: Pensionist brutal überfallen und geschlagen

13.09.25, 13:28
Zwei Männer sind immer noch flüchtig. 

Zwei unbekannte Täter haben am Freitag einen 84-Jährigen in seiner Wohnung in Wien-Margareten überfallen und beraubt.

Bargeld gefordert 

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Männer gewaltsam Zutritt verschafft und Bargeld gefordert. Dann wurde das Opfer auch bedroht und geschlagen. Die Täter entkamen schließlich mit Bargeld und einer Bankkarte, berichtete die Polizei am Samstag.

Erstversorgung durch den Rettungsdienst  

Der 84-Jährige erlitt demnach Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach den beiden Verdächtigen wird gefahndet.

