Hunderttausende Wiener Autofahrer von dieser Baustelle betroffen

Ab Montag wird die am stärksten frequentierte Straße Österreichs saniert.

Wien. Die Südosttangente (A23) ist mit rund 230.000 Fahrzeugen pro Tag im Bereich der Prater Hochstraße zwischen Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs. Dieser Abschnitt muss nun in beiden Richtungen saniert werden, hieß es am Mittwoch bei einem Pressetermin. Dabei werden immer alle Fahrspuren offen bleiben, kündigte Asfinag-Geschäftsführer der Bau Management Gesellschaft, Andreas Fromm, an.

Bereits im Vorjahr erfolgten Vorbereitungsarbeiten und die Mittelstreifenüberfahrten wurden errichtet. Ab 17. März 2025 wird mit der Hauptbaumaßnahme in Fahrtrichtung Norden begonnen. In Richtung Süden wird der Pannenstreifen als Fahrspur genutzt und der Verkehr nach rechts verschwenkt. Damit entsteht eine weitere Fahrspur, die im Gegenverkehr geführt werden kann - eine sogenannte Trogspur.

Farbleitkonzept erleichtert Wahl der richtigen Spur

Ein Farbleitsystem soll die Orientierung erleichtern: Wer etwa bereits am Handelskai abfahren will, muss sich rechts halten, für alle anderen Fahrtrichtungen kann auch die Trogspur verwendet werden, so Asfinag-Regionalleiterin Brigitte Müllneritsch. Die Baustelle in Fahrtrichtung Norden wird in drei Phasen ablaufen. In der ersten Bauphase, die zehn Wochen dauert, befindet sich die Baustelle rechts außen. Danach "wandert" sie für zwei Wochen in die Mitte: In dieser Verkehrsphase ist die Abfahrt Handelskai für Fahrzeuge, die von der A23 kommen und auf den drei linken Spuren fahren, gesperrt. In der letzten Phase befindet sich die Baustelle für eine Woche ganz links. Die drei auf dieser Seite geführten Fahrspuren fahren dann rechts an der Baustelle vorbei.

Während der Baustelle wird die sogenannte Umfahrungsrampe in Fahrtrichtung Handelskai beim Knoten Prater gesperrt - die Abfahrt Richtung Zentrum bleibt aber weiterhin offen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Baustelle ab 23. Juni in Richtung Süden in der gleichen Abfolge abgewickelt. Nach einer Winterpause von Oktober 2025 bis März 2026 werden ab März 2026 die beiden Anschlussstellen Knoten Prater und Handelskai saniert. Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende August 2026 abgeschlossen sein.