"Ich wurde provoziert": Raser liefert fadenscheinige Ausrede

Im Rahmen von Verkehrsschwerpunktkontrollen der Polizeiinspektion Prein-dlgasse wurden auf der Wientalstraße sowie am Gaudenzdorfer Gürtel zahl-reiche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Mit vollem Einsatz führte die Polizeiinspektion Preindlgasse am Wochenende Verkehrsschwerpunktkontrollen in Meidling und Hietzing durch durch. Auf der Wientalstraße und dem Gaudenzdorfer Gürtel überprüften die Beamten den Stadtverkehr mit besonderem Fokus auf Geschwindigkeitsverstöße. Das Ergebnis fiel erschreckend aus und zeigte eine Vielzahl an Tempoverstößen, gefährlichen Manövern und sogar ein illegales Straßenrennen.

50 Raser angezeigt

Auf der Wientalstraße, wo maximal 70 km/h erlaubt sind, raste ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit 148 km/h durch die Messstelle. Auch andere Lenker waren mit waghalsigem Tempo unterwegs. Die Polizei maß Spitzenwerte von bis zu 154 km/h. Die Konsequenz folgte sofort. Führerscheinabnahmen erfolgten direkt vor Ort oder durch ein behördliches Verfahren. Insgesamt verzeichneten die Beamten 50 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Damit wurde die Straße zum traurigen Hotspot für rücksichtslose Temposünder.

Illegales Straßenrennen gestoppt

Am Gaudenzdorfer Gürtel, einer stark frequentierten 50er-Zone, entdeckten die Einsatzkräfte in der Nacht ein illegales Straßenrennen. Ein 22-jähriger Autofahrer und ein 21-jähriger Motorradlenker lieferten sich ein gefährliches Duell mit knapp 100 km/h. Die Polizei schritt sofort ein und nahm dem Pkw-Lenker den Führerschein ab. Beim Motorradfahrer übernimmt die Behörde den Entzug. Ein weiterer Lenker mit 94 km/h versuchte sich mit einer Ausrede zu retten. Er habe sich durch andere Fahrzeuge provoziert gefühlt, so die Polizei. Auch hier folgten Anzeigen, insgesamt 45 wegen zu hoher Geschwindigkeit, quietschender Reifen und aggressivem Anfahren.

Die Polizei unterstreicht die Bedeutung dieser Kontrollen für die Verkehrssicherheit. Raserei im Stadtverkehr gefährdet Leben und wird mit aller Konsequenz geahndet.