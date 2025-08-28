Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Illegale Kurzzeitvermietungen in Favoriten aufgedeckt
© Stadt Wien/ Gruppe Sofortmaßnahmen

Aktion scharf

Illegale Kurzzeitvermietungen in Favoriten aufgedeckt

28.08.25, 12:28
Teilen

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat am Donnerstag, gemeinsam mit der Baupolizei (MA 37) in Favoriten ein Wohngebäude kontrolliert, in dem zahlreiche illegale Wohnungen für Kurzzeitvermietungen genutzt werden. 

In Favoriten wurde ein Wohnhaus zu einer unerlaubten Touristenhochburg umfunktioniert. Das sechsstöckige Gebäude beherbergt Wohnungen, die regelmäßig an Touristinnen und Touristen vermietet wurden, ohne dass dafür eine gültige Gewerbeberechtigung vorlag. Bei der Kontrolle fiel zudem auf, dass in den betroffenen Wohnungen Personen gemeldet waren, die dort nicht tatsächlich wohnten. In einem besonders auffälligen Fall erhielt eine gemeldete Person Mindestsicherung, obwohl sie die Adresse offensichtlich nur auf dem Papier nutzte.

Gruppe Sofortmaßnahmen deckt Kurzzeitvermietungen in Favoriten auf.

Gruppe Sofortmaßnahmen deckt Kurzzeitvermietungen in Favoriten auf.

© Stadt Wien/ Gruppe Sofortmaßnahmen

Die Stadt Wien reagierte prompt und erstattete Anzeigen wegen illegaler Gewerbeausübung. Gleichzeitig wurden auch mögliche Fälle von Sozialmissbrauch zur weiteren Prüfung übergeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden