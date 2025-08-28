Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat am Donnerstag, gemeinsam mit der Baupolizei (MA 37) in Favoriten ein Wohngebäude kontrolliert, in dem zahlreiche illegale Wohnungen für Kurzzeitvermietungen genutzt werden.

In Favoriten wurde ein Wohnhaus zu einer unerlaubten Touristenhochburg umfunktioniert. Das sechsstöckige Gebäude beherbergt Wohnungen, die regelmäßig an Touristinnen und Touristen vermietet wurden, ohne dass dafür eine gültige Gewerbeberechtigung vorlag. Bei der Kontrolle fiel zudem auf, dass in den betroffenen Wohnungen Personen gemeldet waren, die dort nicht tatsächlich wohnten. In einem besonders auffälligen Fall erhielt eine gemeldete Person Mindestsicherung, obwohl sie die Adresse offensichtlich nur auf dem Papier nutzte.

Gruppe Sofortmaßnahmen deckt Kurzzeitvermietungen in Favoriten auf. © Stadt Wien/ Gruppe Sofortmaßnahmen

Die Stadt Wien reagierte prompt und erstattete Anzeigen wegen illegaler Gewerbeausübung. Gleichzeitig wurden auch mögliche Fälle von Sozialmissbrauch zur weiteren Prüfung übergeben.