Illegales Rennen am Gürtel: Zwei Raser-Autos beschlagnahmt

Beide 21-Jährigen hätten kein Auto fahren dürfen.

Ein illegales Straßenrennen am Wiener Gürtel endete mit einer Beschlagnahmung! In der Nacht auf Mittwoch stoppten Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof zwei Serben, die mit rasanten 137 km/h und 142 km/h nebeneinander am Gürtel rasten, erlaubt sind dort 50 km/h. Damit überschritten die beiden Raser mit BMW und Mercedes die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 80 km/h.

Und das war noch nicht genug: Einer der 21-Jährigen hatte erst Anfang März seinen Probeführerschein wegen einer massiven Geschwindigkeitsübertretung verloren – der andere besaß gar keine gültige Lenkberechtigung!

Die Polizei beschlagnahmte den BMWs und den Mercedes und setzte dem Raser-Spaß ein abruptes Ende. Dabei zeigten sich die beiden Serben uneinsichtig und aggressiv. Gegen die 21-Jährigen wurden daher neben mehreren verkehrsrechtlichen Anzeigen auch Anzeigen wegen aggressiven Verhaltens und Erregung ungebührlicherweise störenden Lärms gemacht.