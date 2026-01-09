Immersive Dino-Schau kehrt für vier Wochen nach Wien zurück

Die Erfolgsschau Jurassic – The Immersive Experience kehrt ab morgen für nur vier Wochen ins Immersium:Wien zurück und lässt die Giganten der Urzeit mit modernster Technologie erneut lebendig werden.

Wien wird wieder zur Bühne der Urzeitgiganten. Am Samstag, den 10. Jänner, startet im Immersium:Wien die Rückkehr von "Jurassic - The Immersive Experience". Die beliebte Dinosaurier-Schau läuft nur vier Wochen und setzt auf spektakuläre Technik, um die Giganten längst vergangener Zeiten eindrucksvoll zum Leben zu erwecken.

© Immersium:Wien

Mehr als 50 Laserprojektoren, über 120 Soundspuren und großflächige audiovisuelle Installationen tauchen die Besucherinnen und Besucher in eine Welt voller Gänsehaut und Staunen. Detailgetreu animierte Brachiosaurier, Mosasaurier und der furchteinflößende T-Rex wirken dabei täuschend echt. Neben dem Schauen geht es auch ums Mitmachen und Entdecken.

Interaktive Abenteuer für kleine und große Entdecker

Fossilien ausgraben, Raptoren digital füttern oder die prähistorische Welt interaktiv erkunden gehört zum rund einstündigen Erlebnis. Höhepunkt der Ausstellung ist die Show "Jurassic - The Gathering". Sie entführt das Publikum für 15 Minuten in eine gewaltige Urzeit-Szenerie voller Leben und Bewegung. Ergänzt wird das Abenteuer durch einen 5D Motion Ride und einen optionalen Flug durch virtuelle Dinosaurierwelten.

© Immersium:Wien

"Die Nachfrage nach Jurassic war auch nach dem Ende der Ausstellung ungebrochen. Daher haben wir uns entschieden, die Schau noch einmal für kurze Zeit zurückzubringen, bevor wir mit World of Mysteries das nächste immersive Kapitel im Immersium aufschlagen", so Markus Beyr, CEO Immersium:Wien.

© Immersium:Wien

Die Ausstellung läuft bis 8. Februar. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 22,50 Euro, ermäßigt 19,50 Euro. Der optionale VR-Ride schlägt mit zusätzlichen 5 Euro zu Buche.

Ungelösten Rätseln der Weltgeschichte

Ab 13. Februar können sich die Besucher des Immersium dann auf die Schau "World of Mysteries - The Immersive Experience" freuen. Eine faszinierende Expedition zu den größten ungelösten Rätseln der Weltgeschichte wie ua. zu den Pyramiden von Gizeh, die Tempel der Maya und Inka, die geheimnisvollen Nazca-Linien und weiteren Mysterien der Antike. . Wer die Dinos noch einmal erleben will, muss schnell sein oder verpasst ein echtes Highlight.