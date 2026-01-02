100. Regionalkultur-Plakette für Mank

Das 100. Qualitätssiegel für verlässlich echte Kulturarbeit wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an Vertreter der Stadtgemeinde Mank überreicht.

Mit der Plakette "Regionalkultur ist verlässlich echt“ verankert die Kultur.Region.Niederösterreich ein beständiges Zeichen der Bedeutung der Regionalkultur in allen 573 Gemeinden des Bundeslandes. Was das "Natur im Garten“-Schild für gepflegte Grünflächen und die "Wirtshauskultur“-Tafel für gepflegte bodenständige Gastronomie ist, ist die "Regionalkultur ist verlässlich echt“-Plakette für die Kulturarbeit in den Regionen Niederösterreichs. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement für die Kultur – in einzelnen Vereinen und Gruppierungen in den 573 Gemeinden Niederösterreichs, aber auch für verdiente Kommunen – gewürdigt.

© NLK Pfeiffer

Die Plakette wird dort hängen, wo regionale und verlässlich echte Kulturarbeit geboten wird. Ob in Form musikalischer, künstlerischer und musealer Initiativen, ob durch Musikschulen, Chöre, Ensembles und Jugendkultur sowie Volkskultur und die Pflege von Bräuchen. Sie ist ein Dankeschön, ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung und auch ein gemeinsames Symbol des Zusammenhalts über Gemeinde- und Vereinsgrenzen hinweg. Für die damit ausgezeichneten Gruppen und Initiativen dient sie als Qualitätssiegel – für Besucher sowie Akteure.

LH Mikl-Leitner: "Mank ist verlässlich echt"

Die 100. Plakette wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an die Stadtgemeinde Mank übergeben. "Mank zeigt die Vielfalt der regionalen Kulturarbeit quer durch alle Generationen und ist daher eine mehr als würdige Gemeinde, die sich diese Plakette ‚verlässlich echt‘ verdient hat“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Mank hat viel zu bieten

Die Stadtgemeinde Mank hat vieles zu bieten – Musikverein, Landjugend, Kulturinitiativen, Musikfreunde, Brauchtumsgruppen, Laienschauspielgruppe, Kulturvereine, Jagdhornbläser und als absolute Novität, weit über die Grenzen des Bezirks bekannt, das Kino „Acht Millimeter“. Dieses Kino ist für viele, gemeinsam mit dem Lokal, ein vertrautes Wohnzimmer geworden. Besitzer Eric Bouton und seine Tochter Jaqueline konnten ebenfalls von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Gütesiegel „verlässlich echt – Partner der regionalen Kulturarbeit“ freudig entgegennehmen.

Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) sagt: "Regionale Kulturarbeit ist basisverbunden, zeigt Nähe und bietet vielen Menschen, die sich engagieren, aber auch Menschen, die Kultur konsumieren gerade in herausfordernden Zeiten Sinn und Freude.“